До переліку карликових планет Сонячної системи пропонують додати ще одну. Це космічний об'єкт під назвою Гігея, розташований між Марсом і Юпітером. Донедавна його вважали астероїдом.

Утім, нещодавно вчені змогли детальніше вивчити космічне тіло за допомогою новітнього телескопа. І з'ясували, що Гігея має майже ідеальну сферичну форму. А отже її можна вважати планетою.

Попри те, що діаметр карлика лише 430 кілометрів. Новий статус Гігеї ще має затвердити Міжнародний астрономічний союз.