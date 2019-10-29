Астероїд за орбітою Марса виявився карликовою планетою [ Редактировать ]
До переліку карликових планет Сонячної системи пропонують додати ще одну. Це космічний об'єкт під назвою Гігея, розташований між Марсом і Юпітером. Донедавна його вважали астероїдом.
Утім, нещодавно вчені змогли детальніше вивчити космічне тіло за допомогою новітнього телескопа. І з'ясували, що Гігея має майже ідеальну сферичну форму. А отже її можна вважати планетою.
Попри те, що діаметр карлика лише 430 кілометрів. Новий статус Гігеї ще має затвердити Міжнародний астрономічний союз.
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