Влюбленная пара сыграла свадьбу в самолете [ Редактировать ]
Влюбленная пара познакомилась в онлайн-игре про авиацию и решила сыграть свадьбу в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.
Влюбленные поженились на рейсе авиакомпании Jetstar между их родными городами Сиднеем и Оклендом.
"Мы хотели, чтобы это символизировало нашу любовь к авиации, нашу любовь к Австралии и Новой Зеландии и нашу любовь друг к другу", - рассказали молодожены.
Представители авиаперевозчика пошли паре навстречу и организовали церемонию прямо во время одного из коммерческих рейсов.
Ранее сообщалось, что пассажир прикинулся пилотом ради экономии времени.
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