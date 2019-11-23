Про те, як досягти миру, говорили сьогодні в Одесі. Там відбувся форум, ініціаторами якого виступили жінки України. Усе бачили наші кореспонденти.

Близько 700 делегатів: жінки з південних регіонів України, Донбасу та вимушені переселенці. В Одесі їх зібрала національна платформа "Жінки за мир". Уже три роки представниці цього руху допомагають постраждалим від бойових дій на Сході та обговорюють шляхи вирішення конфлікту.

"Чтобы не только слышали, но и услышали нас! Надо поворачиваться к Донбассу лицом, и не класть руку на сердце, а сердце на руку и надо восстанавливать социальную политику, надо восстанавливать мир!", - наголосила Валентина Сизоненко, представниця національної платформи "Жінки за мир".

У роботі форуму взяла участь і засновниця платформи - народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська. У промові зазначила: напередодні зустрічі політиків у Нормандському форматі Україна, як ніколи, - на перехресті в питанні встановлення миру. Тож треба голосно заявляти про свою позицію.

"И очень хочется сейчас продемонстрировать и показать всему миру, всем гражданам нашей страны, что людей мира, людей позитивных, людей, которые верят в свою страну в нашей Украине гораздо больше, чем радикалов и псевдо-патриотов. Тех, кто и сейчас пытаются дальше своими партиями войны и агрессии сделать все, чтобы не допустить эффективного переговорного процесса девятого декабря в Париже. И поэтому нам, как никогда, - людям мира, - необходимо объединить свои усилия, объединить все свои возможности, чтобы ни в коем случае не допустить ввергнуть страну опять в пучину агрессии, ненависти и боевых действий", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

У залі зібралися представники різних політичних формувань. Мовляв, навіть опоненти згодні: треба якнайшвидше вирішувати конфлікт дипломатичними засобами.

"Накануне встречи "Нормандской четверки" очень важно дать президенту месседж о том, что люди, действительно, в стремлении к миру - его поддерживают, точно так же, как и на выборах. Мы можем не соглашаться по целому ряду вопросов - мы являемся политическими оппонентами по целому ряду ключевых для страны вопросов - но именно в вопросе мира очень хочется, чтобы это было действительно шагами реальными. Не процесс ради процесса, а процесс ради результата. Результат - это восстановление в Украине мира и территориальной целостности", - зазначив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Після завершення - учасники форуму одностайно ухвалили резолюцію. У зверненні до керівництва країни наполягають на мирному врегулюванні конфлікту на Сході - шляхом виконання Мінських домовленостей.