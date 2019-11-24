В воскресенье, 24 ноября, в Славянске (Донецкая область) произошло ДТП. В результате инцидента один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

По данным спасателей, авария произошла на улице Г. Бахматюка.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в пешехода, а также под Киевом автомобиль разорвал тела людей.