Под Донецком произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 ноября, в Славянске (Донецкая область) произошло ДТП. В результате инцидента один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.
По данным спасателей, авария произошла на улице Г. Бахматюка.
Все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в пешехода, а также под Киевом автомобиль разорвал тела людей.
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