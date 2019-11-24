В субботу, 23 ноября, в Днепре на Слобожанском проспекте случилось ДТП. Так, мужчина пытался перебежать дорогу, когда его сбил ВАЗ. С места аварии пострадавшего с травмами разной степени тяжести госпитализировали, передает "Информатор".

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По предварительной информации, ВАЗ ехал по Слобожанскому проспекту в сторону центра. Пешеход же стоял на тротуаре и пытался перейти дорогу. Мужчина выбежал на проезжую часть прямиком под ВАЗ. Судя по всему, он пытался вернуться обратно, но не успел.

Прохожие подбежали к мужчине и оттащили его с дороги на тротуар. Люди говорили, что пострадавший был сильно пьян. Он травмировал голову и получил сильные ушибы - мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом автомобиль разорвал тела людей, а также под Верховной Радой произошло тройное ДТП.