В Донецкой области трое детей отравились газом [ Редактировать ]
В субботу, 23 ноября, в Донецкой области в селе Калиновка трое детей отравились природным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В одном из жилых домов села обнаружили троих детей в возрасте 13, 4 и 3 года с признаками отравления", - говорится в сообщении.
Детей госпитализировали с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Львовом на свадьбе массово отравились люди.
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