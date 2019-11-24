В субботу, 23 ноября, в Донецкой области в селе Калиновка трое детей отравились природным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В одном из жилых домов села обнаружили троих детей в возрасте 13, 4 и 3 года с признаками отравления", - говорится в сообщении.

Детей госпитализировали с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Львовом на свадьбе массово отравились люди.