Под Львове на свадьбе массово отравились люди [ Редактировать ]
Во Львовской области в Новояворовске случилось происшествие. Так, на свадьбе в одном из местных ресторанов во время празднование отравились одиннадцать человек. У пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
"В инфекционное отделение одной из больниц обратились одиннадцать человек - жители городов Яворов, Новояворовск и сел Яворивского района в возрасте от 25 до 67 лет, у которых был диагностирован "острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.
По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
"Все отравленные праздновали свадьбу в одном из ресторанов в Новояворовске. Их состояние стабильное. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в одесской школе детей накормили червями.
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