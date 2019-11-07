Во Львовской области в Новояворовске случилось происшествие. Так, на свадьбе в одном из местных ресторанов во время празднование отравились одиннадцать человек. У пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"В инфекционное отделение одной из больниц обратились одиннадцать человек - жители городов Яворов, Новояворовск и сел Яворивского района в возрасте от 25 до 67 лет, у которых был диагностирован "острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

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По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Все отравленные праздновали свадьбу в одном из ресторанов в Новояворовске. Их состояние стабильное. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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