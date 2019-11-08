В Киеве на поминальном обеде в заведении "Бюджет кафе" отравились 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в столице.

"Была получена информация, что за период с 27.10.2019 по 29.10.2019 в городе Киеве зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией граждан, в том числе один случай заболевания ребенка, после посещения поминального обеда в заведении общественного питания "Бюджет кафе", - говорится в сообщении.

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После инцидента в заведении была проведена проверка. Кроме того, были отобраны четыре пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Один из отобранных образцов не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм - в образце кутьи обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

На основании полученных результатов кафе было выдано решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов.

Также соответствующее заявление было передано в полицию.

Ранее сообщалось, что под Львовом студентки отравились угарным газом, а также в одесской школе детей накормили червями.