В Киеве на поминках массово отравились люди [ Редактировать ]
В Киеве на поминальном обеде в заведении "Бюджет кафе" отравились 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в столице.
"Была получена информация, что за период с 27.10.2019 по 29.10.2019 в городе Киеве зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией граждан, в том числе один случай заболевания ребенка, после посещения поминального обеда в заведении общественного питания "Бюджет кафе", - говорится в сообщении.
После инцидента в заведении была проведена проверка. Кроме того, были отобраны четыре пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Один из отобранных образцов не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм - в образце кутьи обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.
На основании полученных результатов кафе было выдано решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов.
Также соответствующее заявление было передано в полицию.
Ранее сообщалось, что под Львовом студентки отравились угарным газом, а также в одесской школе детей накормили червями.
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