Джамала поразила нарядом с оголенными плечами [ Редактировать ]
Известная украинская певица Джамала, которая недавно восхитила образом в экстрамини, удивила фанатов в романтическом наряде. Так, соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.
На снимке Джамала позирует в сверкающем розовом костюме с оголенными плечами.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Поклонникам понравился романтический образ звезды. Они написали Джамале множество теплых слов и комплиментов.
"Богиня Джа", "Талантливая красавица", "Красавица", "Супер", "Красотка ты наша", - восхитились юзеры соцсети.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак удивила новым фото, а также Тина Кароль умилила трепетным фото с ребенком.
по теме
Слава из "НеАнгелов" шокировала странным фото
Так, в Instagram Слава показала интригующее фото
"После развода похорошела": Слава Каминская поразила откровенностью
Так, фото звезда опубликовала в своем Instagram
"Стало жарко": Тина Кароль поразила сексуальным образом
На фото звезда позирует в шелковом салатовом платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру
"Вульгарно": Надя Дорофеева разозлила фанатов пикантным фото
Дорофеева ошарашила поклонников фото в сексуальном образе
"Ну ты и бешеная": Каменских ошарашила фанатов
Так, "свежий" снимок артистка опубликовала в своем Instagram