Известная украинская певица Джамала, которая недавно восхитила образом в экстрамини, удивила фанатов в романтическом наряде. Так, соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

На снимке Джамала позирует в сверкающем розовом костюме с оголенными плечами.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонникам понравился романтический образ звезды. Они написали Джамале множество теплых слов и комплиментов.

"Богиня Джа", "Талантливая красавица", "Красавица", "Супер", "Красотка ты наша", - восхитились юзеры соцсети.

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