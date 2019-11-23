"В шоке от вас": Ани Лорак удивила новым фото [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком, на котором предстала в черном свитшоте и кепке.
"Сегодня лучший день! Каждый день у нас есть возможность стать лучше,добрее и красивее. Как вы занимаетесь саморазвитием?", - написала Ани Лорак под фото.
Поклонники подчеркнули отличный внешний вид звезды: "Любуюсь Ани, с каждым днем все краше", "Самая красивая", "Я в шоке от вас".
Ранее сообщалось, что Ани Лорак взбудоражила сеть "жарким" фото.
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