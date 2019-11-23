Популярная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком, на котором предстала в черном свитшоте и кепке.

"Сегодня лучший день! Каждый день у нас есть возможность стать лучше,добрее и красивее. Как вы занимаетесь саморазвитием?", - написала Ани Лорак под фото.

Поклонники подчеркнули отличный внешний вид звезды: "Любуюсь Ани, с каждым днем все краше", "Самая красивая", "Я в шоке от вас".

Ранее сообщалось, что Ани Лорак взбудоражила сеть "жарким" фото.