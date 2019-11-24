Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Зараз чиновник у реанімації у важкому стані. Постраждали також двоє його синів - один із них теж у реанімації.

На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло. За даними МВС, аварія сталася в селищі Чабани на Київщині. У машину уповноваженого врізався мікроавтобус "Фольксваген". Обидва водії зазнали тяжких травм.