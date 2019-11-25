У ДР Конго літак впав на житлові будинки [ Редактировать ]
29 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в місті Гома в Демократичній Республіці Конго. Пасажирський літак упав на житлові будинки.
На облавку було 16 пасажирів і двоє членів екіпажу, двоє людей встигли врятуватися до вибуху. Серед загиблих дев'ятеро членів родини, що проживали у будинку.
Рятувальники витягли з-під завалів 27 тіл. Причини аварії наразі з'ясовують. За попередніми даними, у літака відмовив двигун.
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