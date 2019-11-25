29 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в місті Гома в Демократичній Республіці Конго. Пасажирський літак упав на житлові будинки.

На облавку було 16 пасажирів і двоє членів екіпажу, двоє людей встигли врятуватися до вибуху. Серед загиблих дев'ятеро членів родини, що проживали у будинку.

Рятувальники витягли з-під завалів 27 тіл. Причини аварії наразі з'ясовують. За попередніми даними, у літака відмовив двигун.