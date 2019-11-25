В Полтавской области случилось жуткое ДТП. В результате авто сгорело вместе с водителем, передает "Корреспондент".

Читайте также На Закарпатье в жутком ДТП пострадали подростки

Известно, что ДТП случилось вблизи села Бутенко. Водитель авто Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем.

Ранее сообщалось, что под Донецком произошло смертельное ДТП.