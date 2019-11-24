На Закарпатье в жутком ДТП пострадали подростки [ Редактировать ]
В субботу, 23 ноября, в Закарпатской области в поселке Симер случилось ДТП. В результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля травмированы два человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в области.
Правоохранители выяснили, что на улице Карпатской столкнулись мотоцикл и автомобиль Renault. В результате аварии телесные повреждения получили два человека: 16-ти и 17-летний местные жители.
Предварительно установлено, что 17-летний подросток, управляя мотоциклом, не придерживался безопасной скорости и дистанции и допустил столкновение с автомобилем, которым управлял 45-летний житель Ужгорода.
По факту аварии с пострадавшими начато следствие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Мотоцикл, марка которого устанавливается, и автомобиль получили механические повреждения и помещении на специальную площадку Перечинского ОП. По делу продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что под Киевом автомобиль разорвал тела людей, а также под Верховной Радой произошло тройное ДТП.
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