24 ноября, в воскресенье, в Белгороде во время представления цирка гимнастка сорвалась с высоты и упала. Об этом сообщают "РИА Новости".

Девушка выполняла трюк без страховки но запуталась, она не удержалась и упала на землю.

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"Все было красиво, потом она сделала шпагат: одна нога в петле, другая, а потом резкое падение. По-моему, оторвался сам шнур или как там его, который крепился сверху. Затем ее крик - и закричали зрители" - приводит ресурс слова очевидца.

У девушки перелом ноги, но на восстановление ей потребуется несколько месяцев.

Ранее сообщалось о том, что суд запретил задействовать животных в выступлениях в цирке