Во время представления произошло жуткое ЧП с гимнасткой (видео) [ Редактировать ]
24 ноября, в воскресенье, в Белгороде во время представления цирка гимнастка сорвалась с высоты и упала. Об этом сообщают "РИА Новости".
Девушка выполняла трюк без страховки но запуталась, она не удержалась и упала на землю.
"Все было красиво, потом она сделала шпагат: одна нога в петле, другая, а потом резкое падение. По-моему, оторвался сам шнур или как там его, который крепился сверху. Затем ее крик - и закричали зрители" - приводит ресурс слова очевидца.
У девушки перелом ноги, но на восстановление ей потребуется несколько месяцев.
Ранее сообщалось о том, что суд запретил задействовать животных в выступлениях в цирке
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