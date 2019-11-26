Умер легендарный музыкант (фото) [ Редактировать ]
На 72-м году ушел из жизни знаменитый американский музыкант, бас-гитарист Даг Лубан. Он принимал участие в записи трех альбомов группы The Doors. Об этом сообщила в Facebook его супруга Пэт Девэнни.
"Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. Покойся с миром", - написала Девэнни.
Причина смерти не сообщается.
Ранее сообщалось, что умер известный украинский актер.
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