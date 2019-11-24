Умер известный украинский актер [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 ноября, скончался народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Артист почти 50 лет Бабаев играл на сцене театра им. Леси Украинки.
Наиболее известны его роли французского императора в "Наполеоне и корсиканцах", Санчо Пансы в спектакле "Дон Кихот. 1938" по Булгакову, Аргана из "Мнимого больного" Мольера.
Ранее сообщалось, что в России пропала известная артистка, а также умер легендарный дизайнер.
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