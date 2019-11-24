В воскресенье, 24 ноября, скончался народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Артист почти 50 лет Бабаев играл на сцене театра им. Леси Украинки.

Наиболее известны его роли французского императора в "Наполеоне и корсиканцах", Санчо Пансы в спектакле "Дон Кихот. 1938" по Булгакову, Аргана из "Мнимого больного" Мольера.

Ранее сообщалось, что в России пропала известная артистка, а также умер легендарный дизайнер.