В Украине погода скоро резко изменится в лучшую сторону. В страну придет циклон, который принесет потепление. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

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"В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков", - пишет синоптик. 27 ноября начнется "мокрое потепление", возможны дожди а местами мокрый снег.

К пятнице, на Юге и Западе днем будет от +7 до +12, в Крыму - до +14, а в центральных, восточных и северных областях будет от т+4 до +8. Ночных морозов не будет.