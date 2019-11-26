Во вторник, 26 ноября, президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина не вмешивается в выборы в США. Об этом он сообщил во время брифинга.

Также Зеленский отметил, что блокирования военной помощи США нет.

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"Мы не вмешиваемся в выборы в США, у нас есть наша Украина, никакого заблокирования помощи нет", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о реакции американцев на его импичмент.