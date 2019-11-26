Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Эстонии, во время которого он охарактеризовал отношения Украины с Россией.

"С Россией у нас сложная очень ситуация", - сказал он во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

По его словам, "диалог будет начат на нормандской встрече четырех лидеров в Париже. Как известно, встреча запланирована на 9 ноября.

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Также Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным накануне.

По поводу разговора с Путиным - мы обсудили, что довольны, что к нам вернулись наши корабли. Обсудили вопросы, нет всего технического оборудования, которое было, чтобы Россия вернула все, что было, можно и больше... Мы не обсуждали темы нормандской встречи, этот диалог будет 9 декабря.

"Мы обсуждали вопросы, нам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, это вопрос энергетической безопасности всей Европы", - добавил президент.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США.