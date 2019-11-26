Етапи реалізації Мінських домовленостей мають бути прописані в законі про "Про особливий статус" тимчасово непідконтрольних територій.

Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук на зустрічі з журналістами українських телеканалів. На думку народного депутата, до узгодження позицій сторін необхідно залучити Донецьк і Луганськ.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

"С одной стороны, есть закон об особом статусе, который сегодня нужно изменить в той части, в которой согласились все. У каждой из сторон могут быть и свои какие-то изменения. Но, они, опять же, должны согласовываться на Нормандском формате. И они должны согласовываться потом с Донецком и Луганском. Потому что в Нормандском формате нет ни Донецка, ни Луганска.

По этому, я бы считал, что оптимальной формулой была бы процедура принятия решения и в этой части, и в части закона о выборах, и в части других законов и подзаконных актов, касающихся реализации положения закона "О статусе" - согласование Нормандского формата, утверждение на трехсторонней контактной группе в Минске - там где есть не только Украина, Россия, ОБСЕ, но еще и представители Луганска и Донецка.

Да, действительно, есть такая позиция, которая излагается, что вот будут выборы. Осенью 2020 года, очередные. Говорят о том, что у нас идет процедура децентрализации - это правда, и мы будем проводить выборы по всей стране, в том числе в Донецке и Луганске.

Мы предлагаем по другому. Мы предлагаем - не потому, что мы так хотим, а потому что это позиция власти. Это позиция Зеленского. Т.е, господин Кучма, подписывая письмо и признавая формулу Штайнмаера, исходит из того, что, закон должен быть на постоянной основе, а выборы должны быть по средствам и через ресурс специального закона о выборах на этих территориях. Он так называется, исходя из формулы Штайнмаера, подписанного представителем Украины. По этому, это уже противоречие.

С одной стороны говорят - у нас децентрализация, будут все. Правда, об этом заявляют люди далекие от этого процесса, потому что я знаю, кто это говорит. Это говорит Арахамия, это говорит Разумков, это даже говорит министр иностранных дел. Но как мы знаем, в согласовании подготовки к Нормандскому формату, не совсем министр принимает участие - принимают участие советники глав государств. В том числе, и советник господина Зеленского. По этому, здесь, когда Кучма подписывал это, он исходил из того, что должен быть специальный закон о выборах. Именно по этому, мы предлагаем внести это изменение в закон.

И когда я говорю про процедуру - согласование на уровне Нормандского формата, утверждение на уровне трехсторонней контактной группы и потом принятие по процедуре регламента в Верховной раде.

Так вот, я считаю, что это тоже может быть внесено в закон о статусе. Потому что закон о статусе касается всех вопросов: и будущих законов, а это, я напомню, закон об амнистии, закон специальный о выборах. Это еще может быть закон о свободной экономической зоне, что мы предлагали. Это могут быть подзаконные акты Кабинета министров.

Вот эта процедура может быть вписана в особый статус и она должна каждый раз реализовываться: Нормандский формат, трехсторонняя контактная группа и Верховная рада. Или Кабинет Министров, в зависимости от конституционных полномочий".