Одеські депутати закликали владу не ухвалювати закони про відкриття ринку землі. Про це говорили сьогодні на сесії облради. Чому місцеві депутати тепер мають намір їхати до Києва? - про це далі.

В Одеській облраді - позачергова сесія. На порядку денному - питання, які вже обговорювали в жовтні. Перше: звернення до Президента, уряду та Верхової Ради щодо недопущення відкриття ринку землі.

Депутати нагадують: ще до ухвалення скандального законопроекту в першому читанні подавали відповідне прохання до центральних органів влади, але відповіді не отримали. Отже, наголошують: зняття мораторію матиме катастрофічні наслідки в країни.

"Ми збираємо сесійні зали, вивчаємо, обговорюємо, дискутуємо, формулюємо цілком мотивовані звернення, за котрими стоять мільйони наших громадян, а на ділі бачимо, що ці звернення, мабуть, нікому читати, крім нас самих. І зараз я хочу звернутись до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Президента - щоб вони почули наш з вами голос", - говорить Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Друге звернення стосується децентралізації. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про зміну процедури добровільного об'єднання територіальних громад. Документ зокрема передбачає: рішення про створення нових ОТГ відтепер ухвалюватимуть не на місцях, а в Києві. Депутати «"Опозиційної платформи - За життя" закликали владу не змінювати процедури: адже це загрожує неабияким соціальним напруженням. Колеги їх підтримали.

"В соответствии с законопроектом, который поставлен, уже принят в первом чтении - исключаются областные советы из тех, кто утверждает перспективные планы. Мы считаем это недопустимым. Ведь областные депутаты - те, кто работают на местах, те, кто ходят ногами по земле, те, кто общаются с местными жителями - как нельзя лучше, гораздо лучше чиновников в Киеве знают, кто и на каких основаниях хочет объединиться. Именно поэтому мы инициировали обращение - для того, чтобы Верховная Рада обратила внимание на эти моменты: что это в принципе является узурпацией власти", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Думку щодо цього на сесії висловив і народний депутат Микола Скорик.

"Я считаю, что это нарушает права местного самоуправления, потому что областной совет - это ключевой орган, который представляет всю громаду Одесской области и жители всей области имеют право влиять на эти процессы. Кроме того, мы видим попытки подмены понятий: вместо добровольного объединения территориальных громад - идет силовое по целому ряду направлений. Мы очень хотим, чтобы власть прислушалась: что есть не только требования МВФ и какие-то сиюминутные интересы власти, а есть стратегические интересы страны и ее граждан", - підкреслив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Депутати облради зазначили: якщо від влади і цього разу не буде ніякої реакції, їм доведеться їхати до столиці і вже під стінами Верховної Ради виборювати права одеських виборців.