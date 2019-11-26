Медики без зарплат. На Сумщині сотні лікарів уже другий місяць не отримують гроші. У лікарнях також масово скорочують працівників та не вистачає медикаментів. Як вирішити проблеми людей? Докладніше дивіться в сюжеті.

Путивльська центральна районна лікарня. Єдина на майже 100 населених пунктів. Тут обслуговують 27 тисяч пацієнтів. Лікарів не вистачає. Більше того, ще з жовтня медики не отримали ні копійки зарплати.

"Ассигнований в бюджете нет. Если не будут даны додатковые кошты на зарплату, значит люди останутся без зарплаты, которую они фактически заработали, но получить не можем - потому что нет дополнительных ассигнований", - скаржиться Наталія Приходько, заступниця головного лікаря Путивльської центральної районної лікарні.

Люди звернулися по допомогу до народного депутата Юрія Бойка. Парламентарій затримку грошей вважає неприпустимою. Заявив: щоб вирішити проблему, треба терміново переглянути бюджет.

"Доктор получает 6 - 7 тисяч грн при средней зарплате, - так ее еще и не выплачивают. И это ж не одна больница такая. У нас 1 миллиард 760 миллионов задолженность по зарплате, по субвенциям для врачей уже в этом году. И мне сказали, что ее не регистрируют эту задолженность, поскольку формально - субвенции нет. И если так пойдет до конца декабря, то просто в следующем году обнулят и люди даже не получат ту задолженности, которая сейчас есть. Мы с этим будем сейчас бороться, потому что нельзя так обращаться с врачами, нельзя так обращаться с людьми, которые каждый день спасают чьи-то жизни", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Медиків також масово скорочують. Ситуацію самі лікарі вже називають критичною, кажуть, скоро рятувати життя буде просто нікому.

"Ситуация у нас сейчас вообще ужасная, потому что идет сокращение коек хирургического профиля, следовательно - за ними уходят ставки врачебные, сестринские, младшего мед.персонала. Поэтому я считаю, что это недопустимо", - наголосила Тетяна Левченко, дитячий хірург Путивльської центральної районної лікарні.

Скорочення і брак кадрів - наслідки медичної реформи попередньої влади, вважає народний депутат.

"Вот сегодня, когда сказали что закрывается инфекционное отделение, среди тех эпидемий, которые мы получили от прошлой власти из-за бездарного управления Министерством здравоохранения. Это особенно опасно и естественно мы будем против того, чтобы закрывались ФАПы в селах, закрывались отделения, закрывались больницы в городах под предлогом укрупнения - того, что будет больше насыщенно оборудованием, а на самом деле - как доехать потом до них за 40-50 км, - с учетом того, что "скорая помощь" практически ликвидирована. Как доехать до больницы, если она будет далеко? Это реальная программа по уничтожению людей в стране", - підкреслив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Не вистачає і медикаментів. Особливо це стосується життєво необхідного для хворих на діабет інсуліну. Такі проблеми зараз по всій країні, - наголосив народний депутат і запевнив: це буде чи не першочерговим питань, які "Опозиційна платформа - За життя" порушить у парламентському комітеті.

А щодо затримки виплат лікарям, - пообіцяв це вирішити одразу по поверненню в Київ.

Після зустрічі з медиками політик також поклав квіти до пам'ятника Cидору Ковпаку - одному з організаторів і керівників Путивльського партизанського руху в роки Другої світової війни.