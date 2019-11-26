Олегу Сенцову вручили премію імені Сахарова [ Редактировать ]
Олегу Сенцову вручили премію імені Сахарова - церемонія нагородження відбулася в залі засідань Європарламенту у Стразбурзі. Там український режисер виступив із промовою. Говорив, переважно, про ситуацію на Сході України та про анексований Крим.
Українець став лауреатом нагороди ще торік, коли перебував у російській в'язниці. Нагадаємо, премію імені видатного вченого Андрія Сахарова "За свободу думки" вручають за внесок у справу захисту прав людини.
"Есть страна, которая сейчас наверняка является самым большим еврооптимистом в мире, - это Украина. Потому что для нас нет другого пути, другого пути развития, это для нас вопрос выживания.
Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляжах с нашивкой на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста. Спасибо! Слава Украине!", - наголосив Олег Сенцов, режисер.
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