Каникулы 2019/20: сколько будут отдыхать школьники [ Редактировать ]
Все очень ждут зиму не только из-за снега но и за зимние каникулы. В школьников уже скоро начнутся каникулы.
В Украинских школах каникулы начнутся в понедельник 23 декабря и будут продолжаться до 7 января включительно.
Также, последний учебный день в этом году будет в пятницу 20 декабря. Зимние каникулы продлятся 18 дней. Такие даты зимних каникул рекомендованы Министерством образования и науки Украины.
Учебные заведения могут самостоятельно менять даты каникул, но главное условие - каникулы не должны превышать 30 дней.
Большая часть зимних каникул выпадает на праздники - Католическое Рождество (25 декабря), Новый год (31 декабря), православное Рождество (7 января).
Ранее мы писали о том, какая погода ожидает украинцев на Новый год.
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