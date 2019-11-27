Все очень ждут зиму не только из-за снега но и за зимние каникулы. В школьников уже скоро начнутся каникулы.

В Украинских школах каникулы начнутся в понедельник 23 декабря и будут продолжаться до 7 января включительно.

Также, последний учебный день в этом году будет в пятницу 20 декабря. Зимние каникулы продлятся 18 дней. Такие даты зимних каникул рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

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Учебные заведения могут самостоятельно менять даты каникул, но главное условие - каникулы не должны превышать 30 дней.

Большая часть зимних каникул выпадает на праздники - Католическое Рождество (25 декабря), Новый год (31 декабря), православное Рождество (7 января).

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