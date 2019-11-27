Далеко не все люди умеют реагировать с улыбкой на все "сюрпризы", которые приготовила им судьба. Некоторые впадают в крайности и панику, не могут совладать над собой. А другие же, наоборот, принимают сложности с интересом и никогда не позволяют себе опустить руки. Астрологи рассказали, какой знак зодиака привык замечать повсюду лишь хорошие вещи.

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Итак, на первом месте оказался Стрелец. Часто говорят, что плохого настроения просто не бывает у представителей этого знака зодиака. Если на Стрельцов вдруг накатывает тоска, они знают "лекарство", которое быстро приводит их в норму. Это может быть спонтанное путешествие, ужин с родными или новые ощущения.

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