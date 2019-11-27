Какой знак зодиака самый оптимистичный [ Редактировать ]
Далеко не все люди умеют реагировать с улыбкой на все "сюрпризы", которые приготовила им судьба. Некоторые впадают в крайности и панику, не могут совладать над собой. А другие же, наоборот, принимают сложности с интересом и никогда не позволяют себе опустить руки. Астрологи рассказали, какой знак зодиака привык замечать повсюду лишь хорошие вещи.
Итак, на первом месте оказался Стрелец. Часто говорят, что плохого настроения просто не бывает у представителей этого знака зодиака. Если на Стрельцов вдруг накатывает тоска, они знают "лекарство", которое быстро приводит их в норму. Это может быть спонтанное путешествие, ужин с родными или новые ощущения.
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