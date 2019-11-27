Скандальный прокурор Константин Кулик, один из виновников процесса импичмента Трампа в США, благодаря олигарху Игорю Коломойскому и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову может перебраться на работу в СБУ. Не прошедший переаттестацию в Генеральной прокуратуре, Константин Кулик сегодня был уволен из Генпрокуратуры. Об этом написал экс-народный депутат Сергей Лещенко. Увольнение подтвердили и в Офисе Генерального прокурора. Таким образом, генпрокурор Руслан Рябошапка сдержал слово и уволил прокурора, которого обвиняли в незаконном обогащении.

С 21 ноября Генеральная прокуратура, согласно закону, прекратила функцию досудебного расследования. Все дела, которые вела Генпрокуратура, были переданы в ДБР, НАБУ, Нацполицию и СБУ. В том числе в Службу безопасности были переданы дела, которые фальсифицировал Кулик и которые ввели в заблуждение Администрацию Трампа, а сейчас он фигурирует в процессе возможного импичмента президента США Дональда Трампа.

"Дискредитация Байдена стала едва ли не главной задачей нынешнего президента США. В рамках этой задачи люди Трампа привлекли небезызвестного украинского прокурора Кулика, который должен был доказать незаконность доходов сына Байдена в Украине. Когда вся эта история выплыла на свет, Трамп оказался под угрозой импичмента", - говорит политолог Голобуцкий.

По словам политолога, Игорь Коломойский не смог договориться с генпрокурором Рябошапкой о том, что Кулик остается в ГПУ.

"В ГПУ для Кулика места больше нет. Понимая это, Кулик даже не явился на переаттестацию. Это дало Рябошапке возможность заявить, что с 1 января Кулик в прокуратуре не работает. А работать он продолжит в СБУ. Кто позвонил Баканову по поводу этого „черта“? И как новоиспеченный работник спецслужбы будет объяснять своему руководству сотрудничество с расстрелянным в России агентом ФСБ Евгением Жилиным?" - отметил Голобуцкий.

Ранее в СМИ была опубликована переписка Константина Кулика с бывшим главой террористической организации "Оплот" Евгением Жилиным, воевавшим на стороне ДНР и убитым в России осенью 2016 года. Однако Кулик стал широко известен, когда в конце марта, находясь в должности заместителя главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".

Позже из публикации The New York Times стало известно, что прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлены ряд объектов недвижимости в центре Киева.

Народные депутаты и антикоррупционные общественные организации будут обращаться к главе СБУ Ивану Баканову, настаивая на том, чтобы тот не брал на работу одиозного прокурора, очистил Службу от коррупции и продолжил реформирование Службы безопасности.