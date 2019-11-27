Муж Наташи Королевой достал "пистолет" из трусов [ Редактировать ]
Муж известной певицы Наташи Королевой, популярный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) вновь ошарашил поклонников выходкой. Так, в своем Instagram Тарзан разместил видео, где он вообразил себя персонажем Марио.
На видео стриптизер в одном белье "разгуливает" перед камерой. Стоит отметить, что вместо пистолета он достал из трусов фен для волос.
Поклонники были обескуражены поступком мужа известной Наташи Королевой. Их удивило пикантное видео стриптизера. Фанаты отметили, что поведение Сергея не соответствует его возрасту.
"Позорный", "А зачем живот так втягивать?", "Сын же взрослый!", "Видимо старческий маразм начался", "Скучаешь, Тарзан?", "Какой кошмар", - написали юзеры соцсети.
Ранее мы писали о том, что Наташа Королева в мусорном баке шокировала поклонников, а также ранее певица сделала сенсационное заявление.
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