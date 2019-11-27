Автобус со школьниками угодил в овраг, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, на юге Перу в населенном пункте Уаракай произошло страшное ДТП. Известно, что автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщает агентство Andina.
По предварительной информации, водитель на большой скорости не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг.
Согласно данным агентства, в автобусе, следовавшем из города Айявири (департамент Пуно), находились школьники.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы города Куско. На месте инцидента работают спасатели.
#Puno | Esta madrugada aproximadamente a las 4:20 horas, la empresa de transportes Power cayó a unos 60 metros en sector de Huacarpay próximos a llegar a la región Cusco— HBANoticias (@HBANoticiasaqp) 27 ноября 2019 г.
En el bus viajaba una promoción de una institución educativa de la ciudad de #Ayaviri pic.twitter.com/DVCu9jDQ8h
Ранее сообщалось, что в Днепре ВАЗ разорвал тело пенсионерки, а также в Днепре случилось тройное ДТП.
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