В среду, 27 ноября, на юге Перу в населенном пункте Уаракай произошло страшное ДТП. Известно, что автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщает агентство Andina.

По предварительной информации, водитель на большой скорости не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг.

Согласно данным агентства, в автобусе, следовавшем из города Айявири (департамент Пуно), находились школьники.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы города Куско. На месте инцидента работают спасатели.

#Puno | Esta madrugada aproximadamente a las 4:20 horas, la empresa de transportes Power cayó a unos 60 metros en sector de Huacarpay próximos a llegar a la región Cusco

En el bus viajaba una promoción de una institución educativa de la ciudad de #Ayaviri pic.twitter.com/DVCu9jDQ8h — HBANoticias (@HBANoticiasaqp) 27 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Днепре ВАЗ разорвал тело пенсионерки, а также в Днепре случилось тройное ДТП.