Во вторник, 26 ноября, в Днепре на Днепросталевской случилось ДТП. Известно, что авария произошла с участием Nissan, Ford и Renault. В инциденте пострадала девушка, передает "Информатор".

По предварительной информации, Renault ехал по улице Днепросталевской в сторону жилмассива Северный. Водитель притормозил, чтобы повернуть налево и включил "поворотник". В этот момент в него влетел Nissan.

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Из-за столкновения Renault выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Ford.

Девушку-пассажира Ford госпитализировали. Предварительно, у нее травма грудной клетки и перелом стопы. На месте работает патруль полиции и следователь, детали выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре Jac устроил кровавое ДТП, а также под Житомиром поезд переехал женщину.