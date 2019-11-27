Под Запорожьем в ДТП перевернулся микроавтобус (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, в Запорожской области на трассе в районе села Подгорное случилось страшное ДТП. Известно, что в аварии перевернулся микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Так, микроавтобус "Volkswagen" выехал в кювет и перевернулся.
Спасатели с помощью спецстредств поставили авто на колеса. Водителя госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Доминикане перевернулся автобус с россиянами, а также в Киеве произошло массовое ДТП.
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