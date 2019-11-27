Во вторник, 26 ноября, в Запорожской области на трассе в районе села Подгорное случилось страшное ДТП. Известно, что в аварии перевернулся микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, микроавтобус "Volkswagen" выехал в кювет и перевернулся.

Спасатели с помощью спецстредств поставили авто на колеса. Водителя госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Доминикане перевернулся автобус с россиянами, а также в Киеве произошло массовое ДТП.