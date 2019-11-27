В серьезном ДТП авто оказался на крыше (фото) [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, в Днепре на улице Генерала Воливача в Таромском случилась авария. Так, в ДТП столкнулись Skoda и ЗАЗ. От удара один из автомобилей вылетел с дороги и перевернулся на крышу, передает "Информатор".
По предварительной информации, Skoda ехала в направлении переезда, когда навстречу ей двигался ЗАЗ. На повороте автомобили не разминулись и столкнулись, после чего "Славута" слетела с дороги и перевернулась на крышу.
Водители обоих автомобилей не получили серьезных травм. Единственное, водитель ЗАЗа сильно ушиб руку, поэтому обратился за помощью медиков. С места аварии его и его жену, которая также была в машине, госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Днепре ВАЗ разорвал тело пенсионерки, а также в Черкассах водитель сбил 9-летнего ребенка.
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