В среду, 27 ноября, в Днепре на улице Генерала Воливача в Таромском случилась авария. Так, в ДТП столкнулись Skoda и ЗАЗ. От удара один из автомобилей вылетел с дороги и перевернулся на крышу, передает "Информатор".

По предварительной информации, Skoda ехала в направлении переезда, когда навстречу ей двигался ЗАЗ. На повороте автомобили не разминулись и столкнулись, после чего "Славута" слетела с дороги и перевернулась на крышу.

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Водители обоих автомобилей не получили серьезных травм. Единственное, водитель ЗАЗа сильно ушиб руку, поэтому обратился за помощью медиков. С места аварии его и его жену, которая также была в машине, госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Днепре ВАЗ разорвал тело пенсионерки, а также в Черкассах водитель сбил 9-летнего ребенка.