В ночь на вторник, 26 ноября, в Киеве, на Набережном шоссе, случилось ДТП, в котором столкнулись четыре машины. Об этом сообщает "Информатор".

Так, в аварию попали автомобили Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.

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Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все машины, никто из участников ДТП не пострадал.

На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.

Ранее сообщалось, что под Полтавой водитель сгорел в авто, а также в Киеве перевернулся микроавтобус.