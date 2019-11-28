Популярная российская актриса и певица, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась с поклонниками новым фото, которое разочаровало поклонников. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

"Как же я жду новогодние праздники. Я просто обожаю делать подарки , ходить со списком по магазинам и думать, что подарить каждому. Я терпеть не могу ненужные вещи, которые потом пылятся дома на полках и ты стараешься их кому-то передарить, чтоб они начали забивать квартиру другого человека. В таком случае, лучше вообще ничего не дарить", - написала Семенович.

Однако поклонники раскритиковали звезду: "Хватит притворяться девочкой!", "Уже давно пора детей рожать", "Ну сколько уже можно?".

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова взбудоражила поклонников.