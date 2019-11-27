Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в ярком наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

"А нужен ли повод для того, чтобы нарядиться? Кстати, мужчины мне часто говорят, что я им нравлюсь без макияжа, в джинсах и футболке, с простым хвостиком! А женщины, наоборот, обожают меня в платьях и при полном макияже", - написала Чехова.

Поклонники отметили отличный внешний вид звезды и "засыпали" приятными комментариями: "Какая милая!", "Прелестная", "Просто невероятная".

Ранее сообщалось, что Альбина Джанабаева восхитила новым фото.