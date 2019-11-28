Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности. Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Каждый из нас пишет« книгу своей жизни". Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет. Я ухожу с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - сообщила Зеркаль.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеркаль уходит из МИДа. А также напомним, замглавы МИД была назначена на должность замглавы Администрации президента указом главы государства Владимира Зеленского №309/2019. 22 мая 2019 года Зеленский официально отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП.