Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Пока неизвестно о причинах такого решения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП.