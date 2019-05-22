Владимир Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Пока неизвестно о причинах такого решения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП.
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