Албанию всколыхнуло третье мощное землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Албании произошло третье за несколько дней землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки силой 4,9 балла были зафиксированы в 12:52 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны, а также в 18 километрах от курортного города Дуррес.
Информации о пострадавших или повреждениях зданий пока нет.
Ранее сообщалось о том, что во время первого землетрясения погибли три человека, более 150 пострадали. Также в стране объявили чрезвычайное положение.
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