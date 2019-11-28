В четверг, 28 ноября, в Албании произошло третье за несколько дней землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки силой 4,9 балла были зафиксированы в 12:52 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны, а также в 18 километрах от курортного города Дуррес.

Информации о пострадавших или повреждениях зданий пока нет.

Ранее сообщалось о том, что во время первого землетрясения погибли три человека, более 150 пострадали. Также в стране объявили чрезвычайное положение.