Албанию накрыло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В Албании недалеко от города Дуррес случилось мощное землетрясение. Во время происшествия погибли три человека, более 150 пострадали. Отмечается, что землетрясение было магнитудой 6,4, передает Sky News.
Из-за стихийного бедствия несколько зданий разрушены. Толчки также ощущались в столице страны - Тиране, а еще были зафиксировали в некоторых южных провинциях Италии. По предварительным данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие находятся под завалами.
Ранее сообщалось, что США всколыхнуло стихийное бедствие, а также у берегов Индонезии произошло жуткое землетрясение.
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