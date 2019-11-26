В Албании недалеко от города Дуррес случилось мощное землетрясение. Во время происшествия погибли три человека, более 150 пострадали. Отмечается, что землетрясение было магнитудой 6,4, передает Sky News.

Из-за стихийного бедствия несколько зданий разрушены. Толчки также ощущались в столице страны - Тиране, а еще были зафиксировали в некоторых южных провинциях Италии. По предварительным данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие находятся под завалами.

Ранее сообщалось, что США всколыхнуло стихийное бедствие, а также у берегов Индонезии произошло жуткое землетрясение.