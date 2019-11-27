В Албании объявили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, власти Албании объявили чрезвычайное положение в стране из-за мощного землетрясения, сообщает издание Ansa.
Так, чрезвычайное положение объявили в Тиране и Дураццо. Мера продлится в течение 30 дней.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения увеличилась до 32 человек, еще 658 человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что Албанию всколыхнуло мощное землетрясение.
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