В среду, 27 ноября, власти Албании объявили чрезвычайное положение в стране из-за мощного землетрясения, сообщает издание Ansa.

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Так, чрезвычайное положение объявили в Тиране и Дураццо. Мера продлится в течение 30 дней.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения увеличилась до 32 человек, еще 658 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что Албанию всколыхнуло мощное землетрясение.