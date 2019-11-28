Меган Маркл снова беременна - СМИ [ Редактировать ]
В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна второй раз. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на близкое окружение бывшей актрисы.
Так, есть информация о том, что Маркл якобы уже рассказала своим друзьям о второй беременности.
Маркл хочет родить второго ребенка в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла она сама. Когда она была беременна в Британии, то чувствовала себя одиноко и некомфортно.
В пользу беременности герцогини якобы говорит ее повышенный интерес к темам планирования ребенка, беременности и родов. Кроме того, во время встречи с семьями военнослужащих принц Гарри якобы интересовался, как живется парам с двумя детьми.
Официальных комментариев никто из королевской семьи Британии пока не давал.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. А также Меган озадачила британцев выбором няни.
по теме
Пугачева без грима ужаснула внешним видом
Известная артистка Алла Пугачева шокировала внешним видом
"Я беременна": Никитюк ошарашила поклонников
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников
Внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба
Внук популярной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков спрыгнул с небоскреба с женой
45-летняя Виктория Бекхэм шокировала танцами
45-летняя Виктория Бекхэм станцевала в TikTok
Регина Тодоренко сделала откровенное признание о муже
Тодоренко сделала откровенное признание