В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна второй раз. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на близкое окружение бывшей актрисы.

Так, есть информация о том, что Маркл якобы уже рассказала своим друзьям о второй беременности.

Маркл хочет родить второго ребенка в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла она сама. Когда она была беременна в Британии, то чувствовала себя одиноко и некомфортно.

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В пользу беременности герцогини якобы говорит ее повышенный интерес к темам планирования ребенка, беременности и родов. Кроме того, во время встречи с семьями военнослужащих принц Гарри якобы интересовался, как живется парам с двумя детьми.

Официальных комментариев никто из королевской семьи Британии пока не давал.

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. А также Меган озадачила британцев выбором няни.