Бить посуду - к счастью. Такую примету мы слышим из детства. А что, если разбить кружку? О том, что это, согласно суевериям, пишет Enigma-project.

Хотя если обратить внимание на материал, то здесь не все так радостно. Если чашка была стеклянная, то стоит ждать неприятностей и ссоры с близкими людьми.

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Для женщины, которая разбила кружку из стекла, примета обещает появление соперницы в личной жизни или работе.

Если разбилась кружка из фарфора, керамики или фаянса у холостяка или незамужней женщины, то поверье гласит, что вторая половинка где-то рядом.

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