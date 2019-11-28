Разбить кружку: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Бить посуду - к счастью. Такую примету мы слышим из детства. А что, если разбить кружку? О том, что это, согласно суевериям, пишет Enigma-project.
Хотя если обратить внимание на материал, то здесь не все так радостно. Если чашка была стеклянная, то стоит ждать неприятностей и ссоры с близкими людьми.
Для женщины, которая разбила кружку из стекла, примета обещает появление соперницы в личной жизни или работе.
Если разбилась кружка из фарфора, керамики или фаянса у холостяка или незамужней женщины, то поверье гласит, что вторая половинка где-то рядом.
Ранее мы писали о том, к чему горят щеки. А также читайте, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая.
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