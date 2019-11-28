Вдерлися серед ночі. У Києві пограбували офіс Національної спілки журналістів України. Нацполіції досі не вдалося встановити злочинців. Що саме викрали злодії - розкажуть мої колеги.

До кабінету голови спілки журналістів невідомі вдерлися вночі. За попередньою версією увійшли через балкон, на який перебралися з даху будівлі.

"О 6.30, приблизно, прибиральниця, яка у нас працює довгий час зайшла у кабінет голови і побачила те, що ви бачите зараз. Скоріш за все, грабіжники проникли у приміщення через балкон. Наразі відомо про те, що розкурочено сейф. У цьому сейфі були документи що стосуються діяльності спілки. А також особисті кошти голови", - говорить Микита Головченко, помічник голови Національної спілки журналістів України.

Працівники національної спілки тепер встановлюють які документи зникли і що саме було ціллю злочинців. Адже ноутбук та іншу дороговартісну техніку з кабінету грабіжники не взяли.

"Цінні речі такі як ноутбук дорогий, обладнання також Белсат, воно залишилось на місці. Тому відповідно це такий якби почерк. Але для нас в будь якому випадку ми говоримо, що це тривожний інцидент для найбільшої журналістської організації, загалом для журналістів і відповідно ми якраз і розраховуємо шо лише оперативне і головне ефективне розслідування воно має зняти якісь тривожні підстави пов’язувати це сам з професійною діяльністю нашою, публічною, громадською, з якомись умислами впливати на організацію", - говорить Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України.

Тривають слідчі дії. Осіб, причетних до пограбування, поки не встановили.

"Провели огляд місця події, переглянули записи камер, які могли б зафіксувати дану подію. За цим фактом слідчим відділом Печерської поліції, розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 175 ККУ - це крадіжка. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину. Перевірка триває", - говорить Оксана Тищенко, старший інспектор Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Грабіжникам загрожує до 6 років за гратами.