Масштабне об’єднання на українському медіаринку. Представники найбільших івент-агенцій утворили власну асоціацію.

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Зазвичай тут, у концерт-холі Атлас відбувааються гучні музичні івенти. Але цей захід можна назвати офіційним. Адже під одним дахом зустрілись організатори найбільших фестивалів та концертів України. Тема дискусії - ринок музичних подій. Представники найбільших вітчизняних івент-компаній створили Всеукраїнську організацію, яка об’єднає найвпливовіших гравців ринку.

"Сегодня, по сути дела, мы стартуем с новой организацией, которая называется "Асоціація музичних подій". Мы и эта организация будет заниматься в первую очередь тем, чтобы музыкальная индустрия динамично развивалась - это первое. Второе - это будет также координация работы организаторов фестивалей и крупных ивентов", - говорить Микола Баграєв, громадський діяч, засновник "Таврійських ігор".

За основу взяли модель Європейського фестивального об’єднання та Європейську Бізнес Асоціацію. Президентом об’єднання обрали директор фестивалю Atlas Weekend.

"Попереду іще відкрита частина заходу, де ми маємо донести ідеї публіці. І це лише перший крок. Відповідно, ми запрошуємо профільні організації долучатися. Щоб воно було дійсно репрезентативно. Ринок музичних подій - це ринок креативних індустрій. У цьому світі цей ринок показує високий ріст", - говорить Олександр Санченко, резидент ГО "Асоціація музичних подій".

Створення громадської організації сприятиме економічному розвитку країни загалом, запевняють організатори. Адже, основним напрямом діяльності об’єднання буде залучення інвестицій та співпраця з такими ж асоціаціями.

"Скажем так, на данном этапе этот бизнес подобен ларечку. И мы все хотим превратится в большой супермаркет и маркет-плэйс. Как раз для этого мы собирались, чтобы эта индустрия была привлекательна для инвестиций", - говорить Ірина Горова, продюсер Mozgi Entertainment.

Керівники проектів зізнаються - ринок музичних подій давно існує, і навіть можна говорити про його істотний розвиток. Однак, аби ця галузь приносила державі більше коштів - необхідна співпраця з владою.

"Точно существует, потому что есть артисты и компании. Если обратить внимание, последние 5 лет это развивается диномично. У нас артисты собирают стадионы, едут в туры. Но на законодательном уровне необходимо еще принять стимулирующие законы", - говорить Микола Баграєв, громадський діяч, засновник "Таврійських ігор".

Офіційний захід завершився концертом гурту "Антитіла". Його учасники теж увійшли до "Асоціації музичних подій".