Різдв’яний піст: намісник Успенської Києво-Печерської Лаври Владика Павло розповів про основні правила

Сьогодні у православних вірян починається Різдв'яний піст, який ще називають Пилипів. Це один з чотирьох багатоденних постів у православ'ї. Його мета - духовне очищення, покаяння людей молитвою та стриманістю в їжі, що дозволить вірянам зустрічати Різдво з чистим чистим серцем і безгрішною душею. Триватиме він 40 днів.

"Рождественский пост, он имеет характер другого значения, потому что здесь этот пост он не является суровым, разрешается временами рыба, масло растительное. И он подготавливает человека, чтобы сердце человека стало "вефлиемскими яслями". Чтобы в нашем сердце родился Христос, спаситель мира. Поэтому рождественский пост он очень благодатный, спасительный как все посты и мы братья и сестры должны помнить, что род сей лукавый изгоняется только молитвою и постом. Человек что должен делать? Самое главное не грешить", - говорить Владика Павло, намісник Успенської Києво-Печерської Лаври.