В пятницу, 29 ноября, в Православной церкви почитают память одного из двенадцати апостолов - Левия Матфея, информации о происхождении и жизни которого очень мало. В этот день существует ряд примет и суеверий. О них пишет vsyamagik.

Приметы и поверья на Матвеев день:

Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.

Ветреная погода - к холодной и вьюжной зиме.

Если за окном мороз, то и зима суровой будет.

Если же за окном дождик идет, то зимушка будет теплой и сырой.

Облака низко по небу плывут - к стуже.

Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.

Выпавший снег будет до весны лежать.

Если ветер сильно разбушевался, то нужно в его направлении бросить горсть крупы, тогда погода нормализуется.

Одеть на Матвея вещи наизнанку - к неудаче.

Дома свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.

На столе не сиди - беда случится.

29 ноября нельзя ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников.

С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь.

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