Матвеев день: приметы и суеверия на 29 ноября [ Редактировать ]
Фото: clutch.ua
В пятницу, 29 ноября, в Православной церкви почитают память одного из двенадцати апостолов - Левия Матфея, информации о происхождении и жизни которого очень мало. В этот день существует ряд примет и суеверий. О них пишет vsyamagik.
Приметы и поверья на Матвеев день:
- Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.
- Ветреная погода - к холодной и вьюжной зиме.
- Если за окном мороз, то и зима суровой будет.
- Если же за окном дождик идет, то зимушка будет теплой и сырой.
- Облака низко по небу плывут - к стуже.
- Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.
- Выпавший снег будет до весны лежать.
- Если ветер сильно разбушевался, то нужно в его направлении бросить горсть крупы, тогда погода нормализуется.
- Одеть на Матвея вещи наизнанку - к неудаче.
- Дома свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.
- На столе не сиди - беда случится.
- 29 ноября нельзя ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников.
- С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь.
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