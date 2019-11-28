Пенсионерка 11 лет хранила труп мужа в морозилке [ Редактировать ]
В США 75-летняя женщина Жанна Соурон-Матерс хранила тело мертвого мужа в собственной квартире 11 лет. Женщину обнаружили также мертвой. Об этом пишет "Газета".
Детективы опросили соседей пожилой женщины, которые сообщили, что видели мужчину, проживающего в квартире. Однако временные рамки, указаны в показаниях, различаются.
По словам сержанта городской полиции Джереми Хансена, тело могло находится в холодильнике от полутора до 11 лет. В настоящее время следствие ожидает результатов посмертной медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что на школьном стадионе нашли труп, а также под Одессой мужчина зверски убил брата.
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