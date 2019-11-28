Возле McDonald’s нашли труп мужчины [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Днепре недалеко от McDonald’s на проспекте Слобожанском местные жители обнаружили страшную находку. Так, люди заметили мужчину, который лежал на остановке общественного транспорта. Голова у него была в крови, а потому на место немедленно вызвали "скорую", передает "Информатор".
Прибывшие медики констатировали смерть.
Очевидцы рассказали, что ранее этого мужчину часто видели на остановке и визуально он выглядел как бездомный. При себе у умершего не было никаких документов, а потому его личность пока не удалось установить.
Патрульные вызывали на место следственно-оперативную группу, которая будет выяснять детали и обстоятельства случившегося. Тем временем судмедэксперты установят, что стало истинной причиной смерти мужчины.
Ранее сообщалось, что на школьном стадионе нашли труп, а также под Одессой мужчина зверски убил брата.
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