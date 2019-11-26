В Одесской области произошло жуткое происшествие. В Арцизском районе мужчина убил родного брата, передает "Сегодня".

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Выяснилось, что во время застолья между братьями разгорелась словесная перепалка, во время которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.

Подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил любовника жены и зверски пытал его.