Под Одессой мужчина зверски убил брата [ Редактировать ]
Фото: sputnik.kg
В Одесской области произошло жуткое происшествие. В Арцизском районе мужчина убил родного брата, передает "Сегодня".
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Выяснилось, что во время застолья между братьями разгорелась словесная перепалка, во время которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.
Подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина похитил любовника жены и зверски пытал его.
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