Практически каждый слышал о том, что нельзя дарить пустой кошелек. В народе бытует несколько народных примет о том, кому и как нельзя преподносить кошелек в подарок. Часто можно услышать, что дарить новый кошелек можно только тем людям, которые равны вам или ниже по статусу и материальному положению.

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А вот начальникам и деловым партнерам такой подарок лучше и вовсе не дарить. С этими людьми нас связывают денежные взаимоотношения, то дарить им кошелек или портмоне считается неделикатным.

Согласно примете, получив в качестве подарка кошелек без денег человек рискует лишиться и того дохода, каким обладает. Внутрь лучше положить купюру, поскольку монетки ассоциируются с мелкими деньгами. Однако и стоимость купюры не должна быть значительной, скорее - символической. Также можно положить в портмоне доллар, он ассоциируется со стабильностью и достатком.

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